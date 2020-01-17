Bilgi Evleri ‘yarıyıl tatili'ne hazır

Bilgi Evleri, nitelikli ve eğlenceli etkinliklerle karnelerini alacak olan öğrencileri bekliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evleri, bir öğrenim dönemi boyunca okul derslerine yoğunlaşan öğrencilere nefes almalarını sağlayacak kaliteli bir mola zamanı hazırladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bilgi evi üyesi binlerce öğrenci tatillerini nitelikli ve güzel etkinliklerle dolu dolu geçirebilme ayrıcalığını yaşayacak.

Tamamen ücretsiz olan Bilgi Evlerinde devam eden kulüp çalışmalarının yanı sıra, bilgi yarışmaları, münazaralar, bilgisayar ve kütüphane bölümü oyunları, film saatleri, satranç turnuvaları ve daha nice güzel etkinliğin yer aldığı yarıyıl tatili programına katılacak olan öğrenciler keyifli bir tatilin tadını çıkaracak.

20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak olan bilgi evleri yarıyıl tatili etkinlikleri 2 Şubat 2020 Pazar günü düzenlenecek olan kapanış ve ödül töreniyle sona erecek. Güz dönemi boyunca yapılan kulüp çalışmaları ve yarıyıl tatili boyunca düzenlenen etkinliklerde başarılı olan üyelerin ödül alacağı tören her bilgi evinde eş zamanlı olarak geçekleştirilecek.