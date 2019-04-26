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Bin 200 yumurta tavuğu çiftçilere dağıtıldı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bin 200 tavuk, sahiplerine teslim edildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bin 200 tavuk, sahiplerine teslim edildi.


Kabadüz İlçe Ziraat Odası tarafından getirilen lohman, atax ve ligorin cinsi bin 200 yumurta tavuğu sahiplerine dağıtıldı.


Geçen yıl içinde de odalarının tavuk dağıttığını hatırlatan Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kemal Baş, "Çiftçilerimizden gelen taleple üzerine lohman, atax ve ligorin cinsi bin 200 tane yumurta tavuğunun dağıtımını gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın köy tavukçuluğuna önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

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