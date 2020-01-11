Bin 800 nüfuslu mahalle komple şehre taşınmak istiyor

Ordu'nun İkizce ilçesinde bin 800 nüfuslu mahallenin sakinleri, 2B kapsamındaki arazilerinin satış fiyatlarının yüksek belirlendiği gerekçesiyle evlerini ve arsalarını bırakıp şehre yerleşmeyi düşünüyor.

İkizce ilçesinin 300 haneli ve bin 800 nüfuslu Seymenli Mahallesi'nde vatandaşlar bir süre önce gelen haberle şaşkına döndü. Mahalleli, 2B kapsamındaki araziler için dönüm başına belirlenen 3 bin lirayı çok yüksek buldu. Belirlenen rakam üzerinden bazı vatandaşlara yaklaşık 80 bin lira ödeme geldi. Vatandaşlar, arazilerin normal şartlarda değerli olmadığını, belirlenen ücretin çok yüksek olduğunu ve bu parayı ödemeye imkanlarının olmadığını söyledi.

“Normal şartlarda satsak dönümü 500 lira etmez”

İkizce ilçesi Seymenli Mahalle Muhtarı Nedim Sekmen, normal şartlarda arazilerinin değersiz olduğunu belirterek, “Burası 300 haneye yakın bir mahalle. Yaklaşık bin 800 kadar da nüfusu var. 2B ile alakalı sıkıntımız çok büyük. Burada zaten biz geçimimize zor sağlıyoruz. Burada dönümüne 3 bin lira fiyat geldi. Bizim arazimizi satsak dönümü 500 lira bile etmez. Burada 70 bin lira, 100 bin lira gelen vatandaşlar var. En düşüğü 20 bin lira. Biz burada zaten fındıkla geçiniyoruz. O da kendi geçimine anca yetiyor. Devletimiz şehirdekileri köye gönderiyor ama biz aksine şehre ineceğiz. 100 bin lira verince köyümüzde yaşamanın bir anlamı yok. Vatandaşlarımızın bunu ödeyecek bir durumu kesinlikle yok, çünkü çok pahalı” dedi.

“Ödeyemezsek köyü komple boşaltıp kente yerleşeceğiz”

“Yaklaşık 100 bin lira 2B parası ödeyecekler var. Ödeyemeyenler şehre yerleşecek” diyen muhtar Nedim Sekmen, “Bu şekilde para verdikten sonra buranın kahrını çekmeye gerek yok. Köyümüz çoğunlukla genç grup. Bu gidişle gençleri de kente teşvik edeceğiz. Ödenmezse devletimiz elinden alacak. Biz de o zaman bu köyü komple boşaltıp gideceğiz. 2B'den çok mağduruz, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Eğer yüksek fiyat değil de belli bir rayiç bedel olsun, o zaman alırız. Belki de Ordu genelinde en fazla para bizim mahalleye gelmiş. Bu rayiç bir bedele düşerse en azından vatandaşlarımız taksitle, birbirlerine yardımla da olsa alır” şeklinde konuştu.

“Halk olarak ödeyecek durumumuz yok”

Mahalle sakinlerinden Saadettin Sekmen, mahallelerinin kırsal bir bölge olduğunu ve rakımın yüksek olduğuna dikkat çekerek, 1 dönüm için istenilen 3 bin liranın çok yüksek olduğunu söyledi. Bu parayı ödeme güçlerinin olmadığını ifade eden Sekmen, “Bu fiyatın düşürülmesini istiyoruz. Halk olarak ödeyecek durumumuz yok, düşürülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar 2B'ye kalan bütün arazilerden kendilerine yüksek fiyatlar geldiğini ifade ederek, kimi zaman doktora dahi gitmekte zorlandıklarını, bu paraları ödeme durumlarının olmadıklarını söylediler. Vatandaşlar, bu paraları ödeyemedikleri takdirde köylerini bırakıp, şehre yerleşmeyi düşündüklerini de sözlerine eklediler.

Vekil Enginyurt'tan mahalleliye destek

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, mahalleli ile telefonla görüşerek, fiyat belirlenmemiş yerlerde çalışmaların devam ettiğini, fiyatın belirlenip satın alınan yerlerde bir işlem yapılamadığını söyledi. İkizce ilçesi Seymenli Mahallesi'nde olduğu gibi, hiç satış olmayan yerlerde vatandaşları mağdur etmemek için yardımcı olacaklarını söyleyen Vekil Enginyurt, konu ile ilgileneceklerini aktardı.