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Binbaşı Ümit Karamustafa anıldı

Eskişehir’den eğitim amaçlı kalkan askeri uçağın Isparta’nın Yalvaç ilçesinde düşmesi sonucu şehit olan H.

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan askeri uçağın Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düşmesi sonucu şehit olan H. Bnb. Ümit Karamustafa, şehadetinin 1. yılında mezarı başında anıldı.


Eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın Yalvaç ilçesinin Kaşıkara bölgesinde düşmesi sonucu şehit olan Fatsalı Binbaşı Ümit Karamustafa, Fatsa Şehitliği'ndeki mezarı başında anıldı.


Ailesi ve sevenlerinin katılımı ile gerçekleşen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Ailesi anma törenine katılan herkese teşekkürlerini iletti.

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