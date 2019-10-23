Ordu'nun Fatsa ilçesinde okul öğrencileri ‘Bir iyilik yap iyilik bul' Türkiye-Azerbaycan ortaklığı bir eTwinnig Projesi kapsamında Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile bir araya geldiler.

Şehit Sercan Öklük İlkokulu sınıf öğretmeni Tülay Çamaş, öğrenci ve öğrenci velileri 'Bir iyilik yap, iyilik bul' isimli Türkiye-Azerbaycan ortaklığıyla düzenlenen eTwinnig Projesi ile ilgili Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ı ziyaret ederek yapacakları çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptılar.

Şehit Sercan Öklük İlkokulu sınıf öğretmeni Tülay Çamaş, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimle ile birlikte bu projeyi ülke genelinde yürütmeyi planlıyoruz. Projemizin hedefinde farklı iyilikler var. Yedi ay boyunca insana iyilik, hayvana iyilik, doğaya iyilik, yaşlılara muhtaçlara iyilik, çocuklara iyilik, engellilere iyilik ve finalinde de kendine iyilik yapılacak şekilde olacak bu iyilikler. Daha sonra bu Ay ki ilk konumuz insana iyilik. Her öğrenci ve velisi üç insana iyilik yapacaklar. Bu yaptıkları üç insanda başka üç insana iyilik yaparak Türkiye genelinde bir iyilik alanı oluşturmaya hedefliyoruz öğrencilerimizle beraber. İnşallah hedefimize ulaşırız insanları iyiliklerimizle mutlu ederiz” dedi.