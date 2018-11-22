Bodur: “Hz. Peygamber'in sünnetini göz ardı ederek İslam'ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir”

Neşet Bodur, “Bilinmelidir ki, Hz. Peygamber'in (Sallalahüaleyhi ve sellam) sünneti, Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla onu göz ardı ederek İslam'ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir” dedi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası programları çerçevesinde Cami Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Neşet Bodur'un konuşmacı olarak katıldığı ‘Peygamberimiz ve Gençlik' konulu konferans gerçekleşti. Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram konferansta yaptığı açılış konuşmasında, “Sevgili Peygamberimiz, yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Ahlaki değerleri ve erdemleri kaybeden insanlık, onun gelişiyle tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluşmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl ki tema ‘Peygamberimiz ve Gençlik' olarak seçildiğinden, bizler de Fatsa Müftülüğü olarak çocuklarımızla beraber Orta Büyük Cami'de 25 çocuğumuzun katıldığı çok güzel bir program yaptık. Hafta boyunca yapılan programlar arasında, sabah namazı buluşmaları, bayanlara ve gençlere yönelik kandil programı, Kur'an ziyafeti ve hatim programları yer aldı. Orta Büyük Cami'de sabah namazı buluşmalarına katılan ve kendilerini caminin bir parçası olarak gören çocuklarımız tarafından icra edilen program cemaatimiz tarafından beğeniyle takip edildi. Programda çocuklar ilahiler, Hazreti Peygamber'in Veda Hutbesi, kırk hadis ve aşrı şerif okudular. Müftülük Kur'an Kursu öğreticisi ve öğrencilerinin katılımıyla Orta Büyük Cami'de sadece bayanların katıldığı coşkulu bir Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi. Yapmış olduğumuz bütün programlarımıza halkımızın yoğun ilgi göstermesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Mevlid-i Nebi Haftamız hayırlara vesile olsun inşallah” diye konuştu.

Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen konuşmacı Dr. Neşet Bodur, “Peygamber Efendimizi hakkıyla tanımak, güzel ahlakı, kardeşliği, ahde vefayı, merhameti, dostluğu, cesareti, adaleti, erdemli davranışı, başkasının iyiliği için çalışmayı, Allah'a kulluğu, gerçek manada özgürlüğü anlamak demektir. Mevlid-i Nebiyi anmak, aynı zamanda, savaşlar, yoksulluk ve ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşattığı yeryüzünü yeniden adalet, merhamet ve muhabbetle tanıştırmanın yolunu ve yöntemini anlamaktır. O, Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son Peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Ahlaki değerleri ve erdemleri kaybeden insanlık, onun gelişiyle tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluşmuştur. Bilinmelidir ki, Hz. Peygamber'in sünneti, Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla onu göz ardı ederek İslam'ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir” şeklinde konuştu.

İlçe Müftülük Konferans Salonunda gerçekleşen programa Fatsa İlçe Kaymakam Mehmet Yapıcı ve kurum amirleri katıldılar.

Dr. Neşet Bodur'a İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı tarafından hediye, İlçe Müftüsü Hamza Bayram tarafından çiçek takdim edildikten sonra program sona erdi.