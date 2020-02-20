Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, "Bolaman Havzası Islah Projesi"nin Ordu'ya ve Türkiye'ye örnek bir proje olacağını söyledi.

Sevil Şen yaptığı açıklamada “Fatsa Orman İşletme Şefliği olarak çalışmalarım devam etmektedir. Bolaman Nehri Havza Islah Projesi kapsamında ise mevcut kaynaklarımızı sürdürülebilir bir yapıda kavuşturacağız. Burada yapılacak çalışmalarla birlikte havzada bulunan vatandaşlara sosyoekonomik destek sağlanmış olacak. Bolaman Havzası Islah Projesi Ordu'ya ve Türkiye'ye örnek bir proje olacak” ifadelerini kullandı.

Yaban hayvanlarının önemine vurgu yapan Sevil Şen, “Ormanlarda yaşayan yaban hayvanlarının kış aylarında yiyecek bulamamalarından dolayı yerleşim yerlerine şehirlere yakın olan bölgelere inmektedir. İnerken de çeşitli yaralanma ve ölüm riskleri de artmaktadır. Bundan dolayı yaralı bir yabani hayvan gördüklerinde ekiplerimiz bulunduğu yerden aldıktan sonra veterinerler gözetiminde iyileştirilip tekrar doğal yaşam alanına bırakılıyor” dedi.