Bolaman Havzası Islah Projesi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan heyet; Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Çamaş, Korgan, kısmen Perşembe, Ulubey ve Tokat'ın bir bölümünü kapsayan 77 kilometrelik havzanın ıslah edilmesine yönelik 'Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin Fatsa ölçeğindeki etapları üzerinde incelemelerde bulundu.

Heyet incelemelerine Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar nezaretinde Bolaman Hazinedaroğlu Konağı'ndan başladı. Bolaman'da balıkçı gemilerinin geçiş yapmakta zorlandığı balıkçı barınağında tespitler yapan heyet tarihi konağın içerisini gezdi. Heyet ikinci olarak Bolaman Park'ta gerçekleşen toplantıda Bolaman havası içerisinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi, Özel Sanayi gibi yerlerde önceki yıllarda meydana gelen sel afetleri ile ilgili brifing aldılar. Heyet son olarak Organize Sanayi Bölgesi, Meşebükü'nde bulunan içme suyu terfi merkezi ve Gaga Gölü'nde incelemelerde bulundular.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Bolaman havzasını sel, heyelan, kırsal göç gibi problemlerinden arındırarak tarım, hayvancılık, turizm ve orman unsurlarıyla zenginleştirip yöre insanına ekonomik istihdam sağlanmasını planladıklarını belirterek, “Böylesine anlamlı bir projenin ilimizde, ilçemizde hayata geçecek olmasından duyduğum heyecanı belirtmek istiyorum. Projenin arazi kısmında incelemelere ilk Fatsa'dan başlıyoruz. Sorunlar, çözümler, doğa olayları, gelecekte kalkınma ile ilgili perspektiflerin Dünya Bankası'nın finanse edeceği proje ilimiz ve ilçemiz için çok kıymetli. Proje paydaşlarının tümünün uyumu ve koordinasyonu sayesinde 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde iyi bir noktaya geldik. Güçlü alt yapısı, sanayisi, ekonomisi, tarihi, kültürü ve turizmi ile birlikte Fatsa'mızın adını her yerde söz ettireceğiz. Proje bizim birçok sorunumuzu çözme anlamında ve kaynak noktasında çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Aynı zamanda bir model olarak Karadeniz Bölgesi'nde benzer projelerin hayata geçeceğini düşünüyorum. Projenin A takımı çok önemli kişilerden oluşuyor” dedi.

Ordu Su Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürü Murat Us da Fatsa'nın tüm içme suyunu karşılayan terfi merkezinin durumu ile ilgili bilgi verdi.

Türkiye'de 2020 yılı yatırım bütçe programında bulunan ve Dünya Bankası tarafından desteklenmesi kararı alınan Bolaman Havzası Islah Projesi'ni gerçekleştirecek olan kurum temsilcilerinin bölgedeki ziyaretleri dört gün sürecek.