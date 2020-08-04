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Bolaman kıyılarına dalgakıran

Ordu’nun Fatsa ilçesi Bolaman kıyılarına deniz tahribatının önlenmesi amacıyla dalgakıran yapılacak.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman kıyılarına deniz tahribatının önlenmesi amacıyla dalgakıran yapılacak.


Samsun Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, Karadeniz'in sert ve hırçın dalgalarının kıyılarda aşınma yapması üzerine halk arasında 'T' olarak bilinen dalgakıran veya mahmuz yapımını hızlandırdı. Edinilen bilgiye göre, Fatsa ilçesinin Bolaman Mahallesi kıyılarında Hazinedaroğlu Konağı açıklarında 55 metre uzunluğunda 4 adet dalgakıran yapılacak.


Bolaman kıyılarında halen 6 adet 60 metre uzunluğunda açık deniz dalgakıranı bulunuyor.

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