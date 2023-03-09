Boşanma aşamasındaki karısını öldüren koca tutuklandı

Ordu'da boşanma aşamasında olduğu 4 çocuk annesi karısını bıçaklayarak öldüren şahıs, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay, Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 7 Mart tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki M.G., boşanma aşamasındaki eşi Yeliz Gültaş'ı (32) 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. M.G., motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak, özel bir hastaneye kaldırdı. Kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 çocuk annesi Yeliz Gültaş, Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Ortaköy Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Olayın ardından kaçtığı motosikleti yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan M.G., cenaze töreninin düzenlendiği Ortaköy Mahallesi'nde ablasının evinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, dün gece saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı koca, bugün çıkartıldığı hakimlikçe ‘kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.