İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyundan büyük balığı çalmaya çalışan kedi güldürdü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde balıkçı tezgâhına çıkarak boyundan büyük bir balığı çalmaya kalkan kedi, objektiflere yansıdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçı tezgâhına çıkarak boyundan büyük bir balığı çalmaya kalkan kedi, objektiflere yansıdı.


Sabah saatlerinde ilçedeki bir balıkçının tezgahına yanaşan kedi tam balık çalmaya kalkarken fotoğraflandı. Fatsalı balıkçılardan Birol Şanlı'nın çekerek sosyal medyada paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı.


Her gün tezgâhın yanına gelerek balık isteyen kedinin bu sefer kendisinden büyük bir balığı çalmaya kalktığını belirten balıkçı Şanlı, “Mahallemizin kedisi. Her sabah gelir, istihkakını alır gider. Bu sefer ise farklı bir durumda kendisini yakaladım. Balığı tam çalıyordu, o anda fotoğrafını çektim. Beni fark ettikten sonra hemen tezgahtan uzaklaştı. Ben de kendisine balık verdim. Sonrasında ortadan kayboldu” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.