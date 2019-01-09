Boztepe'de poşet ile kayak keyfi

Ordu'da yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından, kentin turistik mekanları arasında yer alan Boztepe'de yaklaşık 60 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, öğrencilerin ve vatandaşların eğlence mekanı haline geldi.

Ordu'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye kadar ulaştı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, bazı mahallelerde elektrik kesintileri de meydana geldi. Çalışmaların özellikle yüksek kesimlerde yoğun bir şekilde devam ettiği Ordu'da, kartpostallık görüntüler de oluştu.

Şehrin turistik mekanlarından olan ve 520 rakıma sahip Boztepe'de, kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye kadar ulaştı. Bu anı değerlendirmek isteyenler, teleferikle ve özel araçlar ile Boztepe'ye ulaştı. Öğrencilerin de yoğun olduğu Boztepe'de vatandaşlar, kar topu oynamayı, poşetlerle kaymayı ve fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Kar nedeniyle, Boztepe'ye özel araçları ile çıkmaya çalışan bazı vatandaşlar, yolda zor anlar da yaşadı.

Öğrenciler, okuldaki ders stresini atmak için Boztepe'ye çıktıklarını belirterek, keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti. Boztepe'nin, kış manzarasıyla daha da güzel olduğunu dile getiren öğrenciler, kent merkezinde kar olmadığı için burayı tercih ettiklerini ifade etti.