Boztepe'den şehre sağlıklı yaşam yürüyüşü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ‘2022 Dünya Fiziksel Aktivite Yılı Etkinlikleri' kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik 500 metre yüksekliğindeki Boztepe'nin zirvesinde başladı. Ordu Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi, Kumru Toplum Sağlığı Merkezi personeli ile ORDOST (Ordu Doğa Sporları Derneği) ve Ordu Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlik kapsamında 500 metre yüksekliğindeki Boztepe'den şehir merkezine iniş gerçekleştirildi.