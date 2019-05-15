Boztepe'nin marka değeri artacak

Ordu'nun en önemli turizm ve cazibe merkezlerinden biri olan, eşsiz manzarası ve şehre yakınlığıyla dünyadaki ender seyir teraslarından biri olarak gösterilen 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'nin cazibesi son yapılan yatırımlarla artırılacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Boztepe'nin Ordu'nun en önemli markalarından biri olduğunu belirterek, “Boztepe bizim misafir odamız. Burada daha fazla hareketlilik olsun istiyoruz. Boztepe'ye ulaşımı sağlayan araç yolunun standardını yükseltmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

“1,6 km yol sıcak asfalta hazırlanıyor”

Ordu ilinin markası olan Boztepe'ye konforlu ulaşımı sağlayan teleferik ile birlikte özellikle yaz aylarında her gün binlerce kişinin kullandığı araç yolunun standardını yükseltmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan Güler, Boztepe'nin turistik hareketliliğinin arttırılması ve cazibesinin yükseltilmesi için özel bir çalışma yaptıklarını söyledi. Güler, “Teleferik saatlerini yeniden düzenledik. Bundan sonra daha erken saatte başlayıp daha geç saatlere kadar hizmet verecek. Macera Park'ı harekete geçirdik. Diğer taraftan özellikle yaz aylarında binlerce kişinin kullandığı araç yolu da artık standardı yüksek sağlıklı bir yapıya kavuşuyor Boztepe yolundaki çalışmalarımıza yeniden başladık. 4,6 km'lik kısımda sıcak asfalt tamamlandı. Sanat yapıları imalatları bitti. 22 bin 500 metreküp taş duvar imalatı ve 50 metre menfez imalatı yapıldı. Yine bu kapsamda 120 metre betonarme duvar imalatını gerçekleştirdik. Şu an 1,6 km'lik kısım sıcak asfalta hazırlanıyor. Bu kapsamda kazı, dolgu, zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Asfalt altı malzeme serim çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz hava şartlarının uygun olması durumunda bu 1,6 km'lik kısmı hemen sıcak asfaltla kaplamak” diye konuştu.

“Boztepe'de manzara satacağız”

Boztepe'nin marka değerini artırmak istediklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Seyir teraslarına ağırlık vermek istiyoruz. Bunların projelendirilmesini yapıyoruz. İlerleyen zamanda manzara satacağız. Şehir teraslarının bulunduğu yerde çay, kahve içip tost yenilebilen ufak bir kafeterya, büfe gibi bir yer bulunacak. Hem orada bir döngü sağlayacak hem de Ordu'nun güzellikleri buradan sergilenebilecek. Boztepe'de bazı uygun yerlere erguvan, manolya, orman gülü gibi renk renk çiçekler açan ağaçlar dikip görünümü güzelleştirmek istiyoruz” dedi.

Boztepe yolu, devam eden çalışmalar tamamlandığında özel araçların ve tur otobüslerinin rahatlıkla kullanabileceği 15 metre genişliğinde ve 3 şeritli olarak hizmet verecek.