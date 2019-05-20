İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu araçtan sağ çıktı

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Parçalanan araç içinden sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Çatalpınar ilçesinden Fatsa ilçesi istikametine gitmekte olan Mustafa İncepınar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak bariyerlere çarptı. Parçalan araçta bulunan sürücü İncepınar kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.