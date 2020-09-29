Bu çikolata dünyada tek

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Çikolata Park'ta üretilip satışa sunulan çikolatalar, içerisinde bulundurduğu "yüzde 60'lık fındık oranı" ile dünyadaki çikolatası ile meşhur ülkeleri geride bırakıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz'in ilk arkeolojik kazılarının yapıldığı 2300 yıllık antik Kurul Kalesi'nde bulunan Kibele (Kybele) heykelinin isim patentini alarak, marka adıyla üretimi çikolata markası haline getirdi. Bu amaçla kurulan üretim tesisinde çikolata üretimi ve satışı başladı.

Ordu'da bulunan sebze ve meyvelerden yapılıyor

Türkiye'nin en tatlı projesi olarak adlandırılan Çikolata Atölyesi'nde üretimi yapılan çikolataya, kentteki Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli bulunan, mitolojide "Ana Tanrıça" olarak anılan Kybele'nin adı verildi. Tamamen Kybele ve Ordu konseptli üretilen çikolatalar, fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi Ordu'da bulunan sebze ve meyvelerden yapılıyor. Kurum ve kişisel workshoplarla Çikolata Kafe'de, kişiye özel tercih edilen içeriklerle hazırlama imkanı sunuluyor. Denize sıfır manzarasıyla 500 metrekare alanda, çikolatanın yapımındaki her aşamaya tanık olunuyor.

“Çikolata üretimi 3 aydır devam ediyor”

Gıda Mühendisi ve Çikolata Park Yöneticisi Sevim Yavuz, “Çikolata Park'ın kuruluş amacı, Ordu bölgesinde yetişen fındığın katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi için hayata geçirildi. Fındık olarak Avrupa'ya ihraç edip, çikolata olarak bize geri dönüyor. Bunu biz neden yapmayalım? Fikri ile ortaya çıkan bir projeydi. 3 aydır da üretimimiz yoğun bir şekilde başladı. Üretilen ürünlerin yüzde 80'inin fındıklı çikolatalar oluşturuyor.

“Dünyadaki çikolatalarda fındık oranı maksimum yüzde 40, Kybele Çikolatası'nda fındık oranı yüzde 60”

“Aslında fındıklı çikolatalar yerine, çikolatalı fındık diyoruz” diyen Yavuz, "Çünkü fındık oranları bizim ürünlerimizde çok yüksek. Dünyadaki fındıklı çikolatalarda maksimum fındık oranı yüzde 40'ı geçmezken, bizimki yüzde 60'larda fındık kullanılıyor. Dolayısı ile dünyadaki en çok tercih edilen fındıklı çikolataları, fındığın anavatanından çok güzel lezzeti ile çikolataya dönüştürüyoruz” diye konuştu.

“Mücevher yaklaşımı ile günlük 100 kilograma kadar çikolata üretilebiliyor”

Günlük ortama üretim kapasitelerinin 100 kilogram olduğunu ve kişiye özel çikolata üretimi yapıldığını aktaran Sevim Yavuz, “Bu tabi arttırılabilir ancak bunun bir fabrika ürünü gibi düşünülmemesi lazım. Buradaki tüm ürünler elde üretiliyor. Makineye bırakıp saate bir miktar ürün çıksın diye bir hesabımız yok. Buradaki amaç çok lezzetli çok lezzetli çikolatalar ile lezzetli fındıkları inşaların keyif alabileceği, ele emeği ile mücevher yaklaşımı ile birlikte kişiye özel olarak üretmek” şeklinde konuştu.

“Ordu denilince akla fındıklı çikolata gelecek”

Dünyada, çikolata denilince akla Belçika'nın çikolatası ile ünlü şehri Brugge geldiğini ancak ilerleyen günlerde de Ordu denilince insanların fındıklı çikolatayı hatırlayacaklarını aktaran Sevim Yavuz, şu ifadelere yer verdi:

“Bu aslında yakılmış bir meşale, belki şuan algılayamıyoruz şu anda nasıl Belçika'nın bir şehri olan Brugge denilince akla hemen çikolata geliyorsa, Ordu denilince de akla inşallah fındıklı çikolata gelecek. Henüz ihracat aşamasında değiliz ancak ilerleyen günlerde tabi olabilir. Bunun için önce marka oluşturmak gerekiyor. 3 aylık bir yol almışlığımız var ve ürünlerimiz yeni oturmaya başladı. İnşallah bu saatten sonra internet üzerinden de satışlar başlayacak ve halka halka büyüyeceğiz.”