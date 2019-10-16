Bu da fındıktan elbise

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındıktan yapılan kadın elbisesi, görenleri hayran bırakıyor. Elbiseyi görenler, "Fındık fiyatları değişkenlik gösterdikçe, elbisenin fiyatı da değişiyor mu?" esprisini yapıyor.

Karadeniz'in en önemli geçim kaynakları arasında yer alan, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan, çikolata ve tatlılara lezzet katan fındık, bu kez elbise yapımında kullanıldı. Fatsa ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde görevli eğitici öğretmen tarafından toplamda 4 teneke fındık kullanılarak yapılan elbise görenleri şaşırtıyor. 23 kilogram fındık kullanılan ve 700 liraya mal olan elbise alıcısını bekliyor.

“Fındığımızın ne kadar değerli olduğunu herkese göstermek istedim”

Elbisenin tasarımcısı Fatsa Halk Eğitim Merkezinde görevli eğitici öğretmen 52 yaşındaki Hülya Yüksel, yaptığı elbisenin fındığın tanıtılması adına oldukça önemli olduğunu belirtti. Karadeniz'i temsilen fındıktan kadın elbisesi yaptığına ve olumlu cevaplar aldığına değinen Yüksel, "Bu elbiseyi yaparken fındığımızın ne kadar değerli olduğunu herkese göstermek istedim. Bir akşam evde düşünürken bu projeyi yapma kararı aldım. Fındığımızın kadın kadar değerli olduğunu herkesin bilip öğrenmesi için de kadın elbisesi olarak tasarladım" dedi.

“23 kilo fındık, 23 adet silikon ile yapıştırıldı”

Yüksel, yapımı oldukça zor olan ve görsel olarak da yöresel yapıya uygun olan elbisenin oldukça fazla dikkat çektiğine değinerek, "Mankenimizi ayarladıktan sonra elbisemizin yapımı bitti. Sergide bunu görenler bana çok olumlu sözler söyleyerek beni onurlandırdılar. Gören onunla fotoğraf çektirdi. Çok emek verdim ve bu ‘fındık kadını' saklamak yerine satmayı tercih ediyorum. Maliyeti bana 700 TL'yi buldu. Tek başıma yaptım ve almak isteyen bu fındık kadını bana ulaşabilir” ifadelerini kullandı.