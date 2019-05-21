Bu da minik operatör

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki küçük çocuk, kendi imkanlarıyla öğrendiği ve kontrollü bir şekilde kullandığı iş makinesiyle babasına tam destek oluyor.

Fatsa ilçesinde kepçe operatörü babasının izinden giden 5 yaşındaki Muharrem Emre Aynacı, yaşıtlarından farklı olarak iş makinesi ile zaman geçiriyor. Operatör olan babasını izlerken iş makinesi kullanmayı öğrenen ve babasının kontrolünde bir süredir ekskavatör kullanan Muharrem Emre Aynacı, ailesine oyuncaklarını da iş makinesi olarak aldırıyor. Boyundan ve yaşından büyük işlere ilgi gösteren Muharrem Emre'nin gelecekteki hedefi ise polis olmak ve ek iş olarak da operatörlük yapmak.

Ekskavatörü kullanmak için sabah erkenden kalkıyor

Babasının kullandığı ekskavatörü kullanmayı çok sevdiğini, bu merak uğruna erken kalmayı göze aldığını söyleyen minik Aynacı, “İş makinesini kullanmayı çok seviyorum. Babam kullanıyordu ben de merak ettim ve çok seviyorum bu makineyi kullanmayı. Babam sabah işe giderken ben de erken kalkıyorum ve işe başladığında ben de kullanmak istediğimi söylüyorum. Beraberce sürüyoruz. İlk olarak kepçeye toprak dolduruyorum sonra kontrollü şekilde kepçeyi boşaltıyorum. Büyüyünce polis olmak istiyorum, ek iş olarak ta operatörlük yapacağım” dedi.

“Beni izlerken kullanmayı öğrendi, çoğu hareketleri ben göstermedim”

Oğlunun, operatörlük mesleğine ilgisini anlatan baba Mehmet Aynacı, Muharrem Emre'nin kendisini izleyerek ekskavatör kullanmayı az da olsa öğrendiğine dikkat çekerek, “Doğduğundan bu zamana kadar benim makinem vardı ve araçta beni çalışırken hep görüyordu. Benimle gelmek istiyor çalışmaya gittiğimde ve oyuncaklarını da bize iş makinesi ve kamyon olarak aldırıyordu. Sonrasında benim yanımda beni izlerken öğrendi. Ben çoğu hareketleri bile kendisine göstermedim. Tam anlamıyla işi tarif etsek çoğu operatörden daha iyisini yapacağına eminim. Tabii, bu kadar meraklı olması işe bu yaşta bazen çok hoşumuza gitmiyor, hatta izin vermezsek kullanmak için iş makinesini dedesine şikayet ediyor beni. İş makinesini kullanmayı kendi çok benimsedi. Tabii, yaşının küçük olması nedeniyle bizim kontrolümüz dışında kullanmasına izin vermiyoruz. Oğlumun bu kadar yetenekli olması gerçekten beni ve annesini çok mutlu ediyor” diye konuştu.

5 yaşındaki Muharrem Emre Aynacı, iş makinesini kullanmayı öğrense de babasının denetimi ve güvenli bir ortam olmadan kullanmıyor.