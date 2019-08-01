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Bu ilçede ilk kez karpuz yetiştirildi

Ordu’da belediyede işçi olarak çalışan bir kişi, Kabadüz ilçesinde ilk kez karpuz yetiştirdi.

Ordu'da belediyede işçi olarak çalışan bir kişi, Kabadüz ilçesinde ilk kez karpuz yetiştirdi.


Kabadüz Belediyesinde çalışan Muammer Aktaş, kirada kaldığı evin önündeki boş araziye kurduğu hobi tarlasında organik sebzeler yetiştiriyor. Boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla kurduğu hobi tarlasında, domates, salatalık, patlıcan,fasulye, biber, maydanoz gibi sebzeleri yetiştiren Aktaş'ın tarlasından mesai arkadaşları ve komşuları da faydalanıyor.


Küçük yaştan beri tarımla uğraşmayı çok sevdiğini dile getiren Aktaş, "Kirada kaldığım evin ön kısmındaki boş alanda kurduğum tarlamda birçok çeşit sebzeyi yetiştiriyorum. Mesai sonrası zamanımın büyük bölümünü tarlamda geçiriyorum. Kendi yetiştirdiğim sebzeleri gönül rahatlığıyla ailecek yiyor, komşularıma ve iş arkadaşlarıma da ikram ediyorum" dedi.


Aktaş, tarlasında ilk defa karpuz yetiştirmeyi başardığını sözlerine ekledi.

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