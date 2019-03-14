Bu öğrencilerin yaşı 65 ve üstü

Ordu'nun Fatsa İlçe Halk Eğitim Merkezince açılan okuma-yazma kursunda 65-70 yaş arası kadınlar okuma-yazma öğreniyor.

Halk Eğitim Merkezi, açtığı okuma-yazma kursu ile yaşlı kadınlara okuma-yazma öğretiyor. Okuma-yazma kursunda, yaşlı kadınlar, sınıf öğretmeni Nuray Küçük önderliğinde kelimeleri heceleyerek başlarken hızla okuma-yazma öğreniyor.

Okuma-yazma bilmeyenlerin oranını azaltmak için açılan kursta yaşlı kadınlar hem öğreniyor hem de sosyal hayatın içine girerek güncel her konuda öğretmenlerinden bilgi alıyorlar. Çocuk yaşta o yıllardaki imkânsızlıklardan dolayı okula gidemediklerini belirten 69 yaşındaki Maviş Bakacak, "Sınıf öğretmenimizin sayesinde okuma-yazmayı öğrenmeye çalışıyoruz. Çok zorlanıyoruz fakat zamanla bu işi çözeceğiz. Genç bir kişi kadar hızlı okumayı ve yazmayı çözemiyoruz. Yetim kaldık küçük yaşta okuyamadık. Fırsatımız da olmadı bu yaşımıza kadar geldik. O zamanlar mahallemizde okulda olmayınca okumak için bir fırsat olmadı. Hocamız sabırlı bir şekilde bizleri okuma ve yazmayı öğretiyor. Okuma-yazmayı hayat şartlarımı daha kolay yaşamak için öğrenmek istedim. Tam anlamıyla öğrenelim de gidilmesi gereken yerlere gideyim diyorum. Çok zor algılıyorum okuma yazmayı. Eşimi 13 yıl önce kaybettim, çocuklarımda bana tam anlamıyla okuma yazmayı öğretmeyince halk eğitime geldim ve kursa yazıldım. Torunum bile bana bu yaşta öğrenemezsin diyerek bana derslerimde yardımcı olmuyor. Herkese tavsiye ediyorum yaşımdaki bayanlara. Hocamızdan ve halk eğitimden çok memnunuz” diye konuştu.

66 yaşına girdikten sonra okuma-yazmayı öğrenmek istediğini söyleyen Nermin Karar, "Birazcık okuma biliyordum. Okumaya çok meraklıydım fakat tam anlamıyla iyi değildim. Geçen yıl öğrenmek istedim ve kursa yazıldım. Sağlık nedenlerimden dolayı ertelemek zorunda kaldım halk eğitim kursundaki okuma-yazma kursunu. Buradaki kursumuzda vakit geçiriyor, okuma-yazmayı öğreniyor ve kursa gelip giderken yürüyüş yaptığım için sporda yapmış oluyorum. Hocamız da bizlere gerçekten çok anlayış gösteriyor ve bizlerin tam anlamıyla öğrenmesi için büyük gayret gösteriyor. Kelimeleri yazarken ve okurken aksilikler olsa da biz bu işi tam anlamıyla çözeceğimizden kuşkum yok. İstersek her şeyi yapabiliriz. Gece bazen uyuyamıyorum ve hocamın verdiği ödevleri tekrar yaparak yeni ders saatine kendimi daha iyi hazırlıyorum. Derslerimi çalışıyorum ve tam anlamıyla okuma-yazmayı öğreneceğim” diye konuştu.

Ellerinden geldiği kadar okuma ve yazmayı öğrenmek istediğini ifade eden 65 yaşındaki Melek Gedik, “Kızımın teşviki ile kurslara yazıldım. İyi ki de yazılmışım ve burada okuma ve yazmayı öğreniyoruz. Heceleyerek okusam da çabuk bir şekilde okumak için biraz daha zamanımız var. Öğretmenimizin sabırlı davranışıyla bu okuma işini sökeceğimize inanıyorum. Allah'ım ömür verirse en iyi şekilde okumak için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

Yaşlı öğrencilerine sabırlı bir şekilde okuma-yazmayı öğreten eğitici öğretmen Nuray Küçük ise “Bizim her yaş gurubundan öğrencilerimiz var. 50 yaş üstü öğrencilerimizde ilk olarak kurslara gidip gelirken sporlarını yapmış oluyorlar, günlük hayata yönelik kendilerine paylaşım yaparak bilgilendiriyor, her konuda birbirlerimizle konuşuyoruz. Aile ortamı içinde okuma-yazma kursunu gerçekleştiriyoruz. Birçok insan bu kursa utanıp, çekinip gelmek istemiyor. Kesinlikle içleri rahat olsun hiçbir konuda çekinmesinler ve açtığımız kurslara katılsınlar. Kurslarımız biraz zor geçse de eğlenceye çevirerek bu durumu daha da kolaylaştırıyoruz. Yanlış bilgiyi düzeltmek yeniyi öğretmekten daha zor. Çalıştıkça başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Buraya kadar gelen insanda o azimle okuma-yazmayı öğreniyor. Sınıfımızdaki en yaramaz öğrencimizde Maviş teyzemiz. Burada güzel vakit geçiriyoruz ve okumanın ve öğrenmenin yaşı yoktur” ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı da yaşlı kursiyerlere daha çabuk uyum sağlamaları için çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuyor.