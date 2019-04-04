Bu okulda yok yok

Ordu'nun Ünye ilçesi TOKİ Ömer Çam Ortaokulu'nda geleneksek kültür sanat etkinlikleri düzenlendi.

Her yıl okulda düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı projeler sergilendi. Sergide öğrencilerin hazırladığı projeler dikkat çekerken, okulun Türkçe Öğretmeni Servet Bal'ın ilk kitabı olan İsoryama ve Sınıf Öğretmeni Elif Nur Çiçek Öztürk'ün öğrencilerinin yazdığı "Bizim Masallarımız" isimli kitaplar dikkat çekti.

Okulun proje açılışında konuşan TOKİ Ömer Çam Ortaokulu Müdürü Yusuf Kolcu, "Okulumuz eğitim-öğretime başladığı ilk andan itibaren tüm kadromuzla bilimsel, kültürel, fiziksel ve ahlaki değerlerin tam ve etkili bir biçimde öğretilmesini hedefleyen bir eğitim anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken her çocuğumuzun ayrı bir dünya olduğu ilgilerinin ve yeteneklerinin farklı projelere yönelik olacağını düşünmekteyiz. Kabiliyetleri ve çalışmalarıyla bir bütün olarak değerlendirdiğimiz çocuklarımız her yıl bu yeteneklerini geliştirirler. İçindeki öğrenme heyecanını ve sevgisini kağıda yada taşa işleyebilirler" dedi.

Proje etkinlikleri açılışı sonrası Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz proje olan sergileri gezdi. Program sonunda öğrenciler ve Okulun Müzik Öğretmeni Kübra Yılmaz tarafından hazırlanan müzik dinletisi gösterimi sunuldu.

Öğrencilerinden ilham aldı ilk kitabını çıkardı

Okulun Türkçe Öğretmeni Servet Bal öğrencilerinden ilham alarak okulda bir ilki gerçekleştirdi. "İsoryama" isimli kitabını ilk defa okulda çıkarmayı başaran Türkçe Öğretmeni Servet Bal, "Biz Türkçe derslerinde bir saatini kütüphaneye inip kitap okumakla geçiriyoruz. Genelde erkek öğrencilerimizin kitaptan uzak bilgisayar ve tablet oyunlarıyla meşgul olduklarını gördüm. Bu kitabımda çocuklarımız kendi seçeceği yollarla kendisi ilerliyor. Böylelikle çocukların kitap okumayı sevebileceğini ve kalıcı hale gelebileceğini düşündüm. İsoryama kitabımızı okulun kütüphanesinde yaklaşık 1, ay içerisinde yazdım. Hayal dünyamın kahramanı çocuklar oldu. Kitabımız iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümünde İsoryama'nın Samanyolu Galaksisi dışında bir gezegen olduğu ve bu gezegenden bazı kişileri eğitmek için geliyorlar. İkinci bölümümüzde ise, bizim onlardan aldığımız teknolojiyi kullanaraktan İsoryama gezegenine bir seyahat düzenliyoruz. Ama bu seyahatte çocuklarımız tamamen kendi seçtiği yollardan ilerliyor. İkinci kitabım ise mayıs ayı içerisinde çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Miniklerden "Bizim Masallarımız" kitabı

Etwinning projesi kapsamında öğrencilerin kendi hayal dünyalarını anlatan "Bizim Masallarımız" kitabını çıkardığını söyleyen Okulun 2-C Sınıf Öğretmeni Elifnur Çiçek, "Bu proje uluslararası Etwinning kapsamında 'Yazar Olma Yolunda' isimli projemizdir. Burada çocuklar kendi hayal dünyalarında kendi hikayelerini oluşturdular. Dörder gruplar halinde 5-6 tane hikaye oluşturarak bir kitap haline getirdik. Bu kitaplarımızdan toplamda 40 adet basıldı. Öğrencilerimiz hikayelerini kendileri yazdılar ve resimlerini kendileri çizdiler" şeklinde konuştu.

Öğrenciler kendi gazetesini çıkardı

Okulun 8. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan ve öğrencilerinin ilk defa okulda gazete çıkardığını ifade eden Teknoloji Tasarım Öğretmeni Hatice Recepoğlu, "Okulumuzda bulunan sergimiz içerisinde 'Mizanpaj' projesiyle öğrencilerimiz kendine ait gazetelerini çıkardılar. Benim niyetim çocuklarımızın gazete okuması konusunda ilgilerini arttırmaktı. İlgilendikleri konuda araştırma ve becerilerini sağlamayı amaçladık. Öğrencilerimiz ne araştırıyorlarsa yada ne ile ilgileniyorlarsa o konuyla alakalı projeleri kendilerinden istedim. Genellikle olarak öğrencilerimiz ise kendi ilgi duydukları alanlarla çalışma gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.