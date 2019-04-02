Bu pati izi bir ayının

Ordu'da kış uykusundan uyanan ayı yiyecek aramak için geldiği evin kapısını kilitli bulunca pati izini bıraktı.

Mesudiye ilçesi Topçam mevkisi Kertil Mahallesi'nde baharın kendisini hissettirmesiyle kış uykusundan uyanan ayı yiyecek aramaya çıktı. Gece saatlerinde Ali Okuş'a ait evin önüne gelen ayı kapıyı kilitli buldu. Pati izlerine bakıldığında evin önünde bir süre yiyecek bulmak için dolaştığı belirlenen ayı bu amacına ulaşamayınca evin camına pati izini bırakarak sessizce ortadan kayboldu.