Bu proje ile Ordu'nun turizm potansiyeli yükselecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına (DOKA), 2018 yılı Teknik Destek Hibe Programı kapsamında başvurusu yapılıp başarıyla sonuçlanan “Gel, Gör Ordu'yu Keşfet” isimli projenin, ilin turizmine ve tanıtımına büyük katkı sunması hedefleniyor.

Turizmin öneminin arttığı Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde yüz DOKA katkısı ile mobil uyumlu web sitesi tasarlandı. Sitede, yerli ve yabancı turistler başta olmak üzere ilde yaşayan vatandaşların da ihtiyaç duyabileceği tarihi, turistik mekanlar, lezzet durakları gibi alanların bilgileri sunuluyor. Güncel ve doğru bilgiyi tek bir veride bulma şansı yakalayan vatandaşlar, bu sayede keyifli bir Ordu deneyimi yaşıyor.

Karadeniz'in incisi Ordu'da gezilmesi ve görülmesi gereken destinasyon alanlarına kolay ve hızlı ulaşım imkanı sağlayan web sitesinin, ziyaretçi sayısını artırarak Ordu turizmine katkı sunması hedefleniyor.

"www.ordu.com.tr" isimli web sitesinde ziyaret edilen mekanlar için sayfanın alt bölümündeki açıklama kısmına yapılan yorumlar sayesinde, kritik konularda anında bilgilendirme, durum analizi yapma, raporlama ve ilgili kişiler tarafından gerekli kararın verilmesi kolaylaşacak ve hizmetlerin daha hızlı tamamlanması sağlanacak.