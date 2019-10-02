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Bu proje mavi yolculuğa çıkaracak

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilen “Yeşilin Gölgesine Mavinin Ötesine Yolculuk” isimli projenin saha çalışmaları başladı.


1 Ekim'de başlayan projenin tanıtımı Ünye Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleşti. Projenin sahibi Ünye Ticaret ve Sanayi Odası olurken, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası da destekleyerek proje ortağı oldu.


Projede 27 katılımcı ile 3 yıl sürmesi planlanırken, bütçesi 3 milyon euro ve yüzde 75'i hibeli olacak. Projeyi ise koordinatör Cem Helvacı yazdı.



“Amaç ilçemizde daha fazla turist ağırlamak”


Projenin açılışında konuşan ÜTSO Başkanı İrfan Akar, “Ticaret Bakanlığının hizmet sektöründe rekabet gücünü arttırması kapsamında ‘Yeşilin Gölgesine Mavinin Ötesine Yolculuk' adlı projemizi başlatmış bulunuyoruz. Odamız tarafından hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen projemiz 3 milyon euro üst sınırla kabul edilmiştir. 17'si Ordu, 10'u Ünye olmak üzere 27 firma katılmıştır. Proje kapsamında ihtiyaç analizi çalışması başlatıldı. Saha çalışmalarının ardından rapor olarak sunulacaktır. Bu rapor doğrultusunda hedef ülke belirlenecektir. Bizim amacımız Ünyemizdeki turist sayısını arttırmak. Gelen turistin Ünye'de daha fazla konaklamasını sağlamaktır" dedi.


Başkan Akar'ın konuşmasının ardından proje ile ilgili katılımcı firma temsilcilerine bilgiler verildi. Programa ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, daire amirleri, projede yer alan firma yetkilileri ve davetliler katıldı.

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