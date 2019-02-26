Bu sokakta seçim çalışması yapmak yasak

Ordu'nun Altınordu ilçesinde vatandaşlar, yollarının uzun süredir onarılmadığını iddia ederek, sokağın girişindeki tabelaya, “Bir kamyon çakılı hor görenler, oy için giremez” uyarısını yazdı. Vatandaşlar, sokakta seçim çalışmaları yapılmasını istemediklerini söyledi.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, yollarının uzun süredir onarılmadığını iddia ederek, ilginç bir sisteme başvurdu. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki ve yaklaşık 10 evin bulunduğu Yesiroğlu Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, mahalle muhtarından ve yetkililerden, sokak içerisinden geçen yol için onarım ve çakıl istediklerini ancak cevap alamadıklarını ileri sürerek, “Bir kamyon çakılı hor görenler, oy için giremez” yazısı yazdı. Mahalleli, seçim çalışmaları kapsamında oy isteyenlerin sokağa girmesinin yasak olduğunu belirterek, tepki gösterdi. Mahalleli, gerek muhtar, gerekse siyasi parti gözetmeksizin belediye başkan adaylarını bu sokakta istemediklerini söyledi.

“Herhangi bir partiyi amaç gütmüyoruz”

Sokakta oturanlardan ve tepki göstermek adına yazıyı yazan Kemal Yıldırım, daha önce çamur olan yola sermek için yaklaşık 5 kere çakıl istediğini ancak sonuç alamadığını söyledi. Yazıyı, birilerini rencide etmek için değil, ihtiyaçları olduğu için yazdığını belirten Yıldırım, “Ambulans, itfaiye çıkmıyor. Biz onların buraya rahatça çıkıp yukarıdan dönmesini istiyoruz, kimseyi rencide etmek gibi bir niyetimiz yok. Mahallede hiçbir adayı istemiyoruz. Artık bu zamana kadar yapılmadı, bu zamandan sonra da hizmet edileceğinden emin değiliz. Herhangi bir partiyi de amaç gütmüyoruz. Kimseyi de istemiyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Sami Yıldırım da mahalleye hizmet etmeyen, muhtar adayı ve belediye başkan adayları da dahil olmak üzere kimseyi kabul etmediklerini aktardı.