İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu yılın ilk mantarları toplanmaya başladı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde yeni yıl ilk istiridye mantarı hasadı yapılıyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yeni yıl ilk istiridye mantarı hasadı yapılıyor.


Kabadüz ilçesinde 1 yıl önce istiridye mantarı üretimine başlayan Serdar Esmer, bu yılın ilk istiridye mantarlarını toplamaya başladı. İlçenin Karakiraz Mahallesi'nde evinin bodrum katında üretim yapan Esmer, mantarların geçen yıllara göre bu yıl daha verimli olduğunu söyledi.


İmkanları çerçevesinde tesisi modern bir hale getirmek istediğini dile getiren Esmer, "Mantarın satışıyla ilgili her hangi bir sorun yok. Geçen yıl başladığım istiridye mantar işinde bu yıl daha iyi olmaya başladım. Geçen süre içinde mantarın üretimiyle ilgili ciddi yol aldım. İnşallah bu yılda mantarlarımız bol ve bereketli olur" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.