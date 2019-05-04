Büfeye giren hırsızlar 50 bin TL değerinde sigara ve alkol çaldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde önce güvenlik kameralarını işlem dışı bırakan hırsızlar ardından demir parmaklıkları parçalayarak büfeye girdi. Hırsızlar, iş yerinden yaklaşık 50 bin TL'lik malzeme çaldı.

Hırsızlık olayı Ayazlı Mahallesi üzerinde bulunan Ali B.'ye ait bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde büfeye gelen hırsızlar ilk olarak büfenin güvenlik kamerası kablolarını kesti. Hırsızlık zanlıları daha sonra ise dükkanın demir parmaklıklarını kırıp içeri girdi. Hırsızlık olayında Fatsa İlçe Emniyet Büro Amirliğince Ayhan A., Mehmet K., Bülent Ç., Arif E. ve Bülent Ç.'nin de aralarında bulunduğu şahısların kimlikleri belirlendi. Hırsızlığı yapan şüpheliler güvenlik kamerası görüntülerini yok etmek için büfeden söktükleri kameraları Perşembe ilçesindeki Akçaova Deresine attığı öğrenildi. Polis geniş çaplı araştırmalar sonucunda kameraları derede buldu. Olayı yapan kişiler polis ekiplerince gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.