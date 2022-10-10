Bunlar da taksitli dolandırıcı

Ordu'da yaşayan Meral Çelebi, işyerlerine gelerek güven kazandıran dolandırıcıların oyununa geldiğini iddia etti. Çelebi, kendilerine yakınlık gösteren dolandırıcılara senetli taksitle 51 bin TL'lik televizyon ve beyaz eşya aldıklarını, borçlarını ise kendilerinin ödediklerini ifade etti.

Çeşitli yollarla insanları mağdur eden dolandırıcıların oyunları her geçen gün artarken, emniyet ve jandarma ekipleri tedbirli olmalarına karşı insanları uyarıyor. Özellikle son günlerde artan telefon dolandırıcılığa karşı insanların bilinçli olmaları istenirken, bu konuda sıklıkla uyarılar da yapılıyor. Ancak dolandırıcılar, insanların birikimleri almak için çeşitli yollara da başvuruyor.

Ordu'da dolandırıldığını iddia eden bazı vatandaşlar, kendileri ile tanışan kişilerin önce güven sağlayıp arkadaş olduklarını, sonrasında ise ‘evimize haciz gelecek' diyerek para istediklerini, para alamadıklarında ise senetle paraya dönüştürülebilecek ürünler aldırıp, ortadan kaybolduklarını iddia ederek, borçlarını her ay ödediklerini söylediler.

“Kendilerini iyi aile tanıtıp, 51 bin TL dolandırdılar”

Dolandırıldığını9 ileri süren mağdurlardan biri olan Meral Çelebi, “Bundan 5-6 ay önce 51 bin TL dolandırıldım. Bizim işyerimize gelenler kendilerini tanıttılar ve üye oldular. Sonrasında kendilerini iyi bir aile gibi tanıttılar, sonrasında azar azar bizi işlemeye başladılar. Ardından bu kişinin annesi geldi ve yalvararak para istedi. Olmadığını söyleyince evlerinin icrada olduğunu ve kendilerine borç televizyon almamızı istediler, oysaki ortada ev yokmuş. Benim gibi mağdurlar yine var, 30 tane dosya olduğu söyleniyor ancak ben o kadarını bilmiyorum” dedi.

“Evlerine haciz gitmesin diye kendi üzerime senetle televizyon aldım”

“Televizyonları aldıktan sonra ben bunların dolandırıcı olduğunu anladım. Telefonlara bakmıyorlar ve her taraftan engellemişler” diyen Çelebi, “Avukatımız bunları araştırdı ve dolandırıcı olduklarını anladık. Bir mağazadan 17 bin liralık televizyon, başka bir mağazadan 17 bin liralık televizyon ve bir arkadaşımızın da işyerinden de 17 bin liralık televizyon aldık ve toplamda 51 bin TL yapıyor. Bize, televizyonları satacaklarını ve evi icradan kurtaracaklarını söylediler. Annesi geldi ve ödeyeceklerini söyleyince inandım, kadının ağlamasına dayanamadım. Yemin etmelerine ve annenin ağlamasına karşı bu işe kalkıştım ancak büyük dolandırıcı anne imiş” diye konuştu.

“30 tane daha mağdur olduğu söyleniyor”

Kendilerinin televizyon aldığını ancak başka ailelerin de farklı ürünler alarak dolandırıcılara teslim ettiğini iddia eden Meral Çelebi, “Bir anne dolandırıcı olamaz, çocuklarına güzel örnek olması lazım. Başka dolandırdıkları kişilere ise tuvalet taşı, doğalgaz tesisatı almışlar ve bunları satmışlar. Araç almışlar ve parasını ödememişler, bir yakınımız olan ailede hem damadı, hem de damadın annesini dolandırmışlar. Yaklaşık 30 tane dosya olduğunu söylüyorlar” şeklinde konuştu.

Çelebi ile cep telefonu ile ulaştığı diğer mağdurlar, dolandırıcılara teslim ettikleri ürünlerin taksitlerini kendilerinin ödediğini ifade ettiler.