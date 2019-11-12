Bürokrasi kazandı

Ordu'da bazı kurum müdürlerinden oluşan Bürokrasispor ile eski futbolculardan oluşan Sporting Ordu takımları arasında oynanan futbol maçından bürokrasi galip çıktı.

Bazı kurum müdürleri ile eski Ordusporlu futbolculardan oluşan isimler futbol maçında buluştu. 19 Eylül stadında oynanan karşılaşmada kurum müdürlerinden oluşan Bürokrasispor'da Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş, eski TFF antrenörü Metin Akçevre, Askerlik Şube Müdürü Ahmet Meydan, Ziraat Katılım Bankası Müdürü Göksel Kargı, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Nazım Felek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Futbol İl Temsilcisi Ali Osman Osma, Askerlik Şubesi personeli Ergün Aksu, ASKF Sekreteri Metin Kır ve Ergün Özçelik forma giydi.

Eski Ordusporlu futbolcu ve spor adamlarından oluşan Sporting Ordu'da ise Tayyar Tatar, Vahap Eren, Mustafa Köksal, Doğan Köleoğlu, Vedat Öz, Aydın Kuru, Mehmet Kurul, Bahtiyar Köksal, Aytekin Öztürk, Kemal Köse, Yücel Gürsoy yer aldı.

Hayli çekişmeli geçen maçta Bürokrasispor sahadan Metin Kır'ın 2 ve Metin Akçevre'nin 1 golü ile 3-1 galip ayrıldı. Sporting Ordu'nun golünü Vahap Eren kaydetti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, maçta sergilediği performans ile profesyonel futbolculardan geri kalmadı.