Butik çikolata gelir kapısı oldu

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (OTSO) hazırlayıp yürüttüğü “İş'de Kadınlar” Projesi kapsamında verilen butik çikolata eğitimi, eğitim gören kursiyerlere gelir kapısı oldu.

2017 yılında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen İş'de kadınlar Projesi kapsamında 60 kursiyere, Butik Çikolata Eğitimi, E- Ticaret Eğitimi, Hijyen Eğitimi ve Girişimcilik eğitimleri verildi. Proje kapsamında OTSO hizmet binası bünyesine 128 metrekare alanı kaplayan bir butik çikolata mutfağı oluşturuldu. Burada eğitim gören 60 kadın ise kendi çikolatalarını kendileri üreterek ekonomik kazanç sağlıyor.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, uyguladıkları proje kapsamında eğitim alan kursiyerden 4 tanesinin Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde kendi işletmelerini kurduğunu, 15 kursiyerin ise e-ticaret üzerinden butik çikolata üreterek ticaretini yaptığını belirtti. Şahin, “Ayrıca proje sayesinde 3 işletme firma bünyesinde butik çikolata mutfağı kurarak, butik çikolata satışına devam etmektedir” dedi.

Şahin, “OTSO, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen iş'de kadınlar projesi ile oda bünyesine kazandırdığımız butik çikolata mutfağında kurslar devam ediyor. Bu kurslarda yeni girişimciler ortaya çıkacaktır. Fındık diyarı Ordu'nun bundan sonra çikolata diyarı olarak anılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.