Büyükşehir Belediyesinden karantinaya alınan mahallelere yardım

Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Fatsa ilçesi Büyükkoç ve Küçükkoç Mahalleri karantinaya alındı. Mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamaması için destekte bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplamda 250 haneye gıda ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Karantinaya alınan mahallerinin ihtiyaçlarının karşılandığını ve karantina süresi boyunca da karşılanacağına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, gerek gıda gerekse hijyen paketlerinin dağıtımını yaparak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Daire Başkanı Bilkay, “Mahalle muhtarlarımızla birlikte gerekli önlemleri alarak paketlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yine bu mahallelerimize karantina süresi boyunca ihtiyaçları giderilmek üzere yardımlarımıza devam edeceğiz. Muhtarlarımızla sürekli olarak istişare halindeyiz. Gece-gündüz fark etmeksizin gerektiğinde ekiplerimiz mahallerimize ulaşarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak elimiz bu mahallerimizin üzerinde olacak” dedi.

Ekonomik anlamda hazırlıksız yakalandıklarını ve ihtiyaçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını ifade eden Küçükkoç ve Büyükkoç Mahallesi muhtarları ise Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerini bu süreçte yalnız bırakmadıklarını kaydederek, "Vatandaşlarımıza hizmet için buraya geldiler. Gece-gündüz ayırt etmeksizin ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Ekonomik anlamda da vatandaşlarımız hazırlıksız yakalanmışlardı. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gıda, hijyen ve ekmek ihtiyacımız karşılanmış oldu. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun” şeklinde konuştu.