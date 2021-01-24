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Büyükşehir budama yaptı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde kurumuş ağaç dallarına budama yaparak çalışma gerçekleştirdi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Park Ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çam ve çınar ağaçlarının kuruyan dallarını şiddetli yağış ve aşırı rüzgarlarda vatandaşların üzerine düşme ihtimaline karşı kesti.


Gerekli tedbirler alınarak yapılan kesim işlemleri gün boyu devam ederken, kuru dallar ise ekipler tarafından alandan götürüldü.

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