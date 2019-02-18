Büyükşehir okur-yazar buluşmalarını sürdürüyor

Fatsa ve Ünye ilçelerinde gerçekleştirilen söyleşide yazar Oğuz Selim Yazıcı, dinleyicilere yazarlık deneyimlerinden bahsederken iyi bir yazar olmanın gereklerini de ifade etti. Yazmanın önceliğinin okumak olduğuna değinen Yazar Selim Yazıcı, “İyi bir yazar olmak için yapılması gereken en önemli şey tabii ki çokça okumaktır. Okumak, yazmanız için besin kaynağı olacaktır. Yazabilmek için sadece doğuştan gelen yetenekleriniz yeterli değildir. İsteğin yanı sıra okuyarak edineceğiniz bilgi birikimi de sizin tecrübelerinizin bir parçası, yazarlığınızın bir parçası haline gelecektir. Okuduğunuz her nitelikli kitap yazarlığınıza yaptığınız bir yatırımdır” diye konuştu.