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Büyükşehir ve ORBEL ihalelerinde şeffaf dönem

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi ORBEL, kurumların işleyiş mekanizmalarının şeffaflık ilkesine uygun olmasını sağlamak amacıyla ihalelerini web sitesinden duyuruyor.


Belediye yönetiminde şeffaf olmaya önem verdiklerini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Şeffaflığı esas alarak vatandaşlarımızın belediyeye olan güvenini sağlıyoruz. Gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse belediyemiz iştirakinde bulunan ORBEL'de yaptığımız tüm ihaleleri resmi web sitemizden duyuruyoruz. Bu şekilde halkın belediyeye ulaşabilirliğini arttırmış olup vatandaşın güvenini kazanıyoruz. Vatandaşlarımız şeffaf bir belediyeye ihtiyaç duyuyor. Kazandığımız bu güven de bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun göstergesi olacak” diye konuştu.

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