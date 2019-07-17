Büyükşehir yatırımları istişare edildi

Toplantıya Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Suat Olgun ve Selahattin Aydın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma, Fen, Park Bahçeler Daire Başkanları, Fatsa Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Yurttaş ve Ruhi Özbay, Ulaşım Daire Başkanı Metin Yayla, Fen İşleri Daire Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu, Park Bahçeler Daire Başkanı Taner Şendere, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aydın Demirel, İşletmeler Daire Başkanı Sezai Ataklı, Projeler Daire Başkanı Hüseyin Geldi, İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanı İrfan Gün, OSKİ Yetkilileri ve Fatsa Belediyesi teknik personelleri katıldı.

Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in görevlendirmesiyle Genel Sekreter Yardımcılarımız ve daire başkanlarımızın katılımlarıyla koordinasyon toplantımız çok verimli geçti. Birlik, beraberlik içerisinde şehrimizin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu bir toplantı yaptık. Toplantı sonucuna bakıldığında şehrimiz açısında en öncelikli sorunların aciliyet sırasına göre çözümü noktasında 2019 ve 2020 yılı arasındaki planlaması ortaya koyuldu. Ben bu toplantının ilçemizde gerçekleştirilmesinden dolayı öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.Mehmet Hilmi Güler'e, genel sekreter yardımcılarımıza, daire başkanlarımıza çok teşekkür ederiz. Toplantımız memleketimize hayırlı olsun” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın ise yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler Bey'in önerisi ile Büyükşehir belediyemiz bünyesindeki daire Başkanlarımız ve OSKİ'nin katılımları ile 2019 yılı içerisinde ilgili dairelerin Fatsa ilçemizde planladıkları yatırımları en verimli bir şekilde hizmete nasıl sunarızı tartışmak üzere bir toplantı yaptık. Ulaşım Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Park Bahçeler Daire Başkanlığı Birimleri ile yatırımları tartıştık. Bizim kesinlikle önceliğimizin olmayacağını ifade etmek istiyorum, öncelik ilçe yönetiminin ve ilçe belediye başkanlığının doğrultusunda öncelik sıralamasını yapacağız. Amacımız kısa sürede vatandaşımızın yaşam kalitesini artırma noktasında davranışlar göstermek. Güzel bir toplantı oldu, ben ev sahipliğinden dolayı Fatsa İlçe Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.