Büyükşehir'den Altınordu'ya modern park

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde çocukların ve ailelerin güzel vakit geçireceği geniş kapsamlı modern bir park inşa ediyor.

Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Mahallesi'nde çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, mahalleye geniş kapsamlı modern bir park inşa ediyor. Taşımalı sistem ile çevre mahallelerdeki öğrencilerinde geldiği Kökenli İlk ve Ortaokulu yakının da inşa edilen parkta oturma grupları, çocuk oyun grubu, 9 adet kamelya, muhtarlık binası, 40 araçlık otopark ve kafe yer alıyor.

Baskı beton ve taş duvar imalatları ile alt yapı çalışmalarının tamamlandığı alanda peyzaj ve kurulum çalışmalarının bitmesi ile parkın hizmete açılması hedefleniyor.