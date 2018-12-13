Buzlanma ve kar sürücülere zor anlar yaşattı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan kar yağışı gece saatlerine kadar devam etti. Buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı.

İlçenin yüksek kesimlerinde ısının eksilere düşmesiyle Kabadüz-Çambaşı karayolunun Yokuşdibi-Çambaşı arasında yoğun buzlanma oluştu. Yoldaki buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlanırken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Karayolları ekipleri de yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmasını aralıksız olarak sürdürdü.