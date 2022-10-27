Çambaşı Doğa Tesisleri kış sezonuna hazırlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından her geçen yıl geliştirilen Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bulunan Doğa Tesisleri kış sezonuna hazırlanıyor.

Türkiye'nin denize ve havalimanına en yakın kayak merkezlerinden birinin bulunduğu Doğa Tesisleri, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle misafirlerini ağırlıyor. Spor ve doğaseverlerin ilk tercihleri arasında yer alan bu tesis dört mevsim gözdeliğini koruyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yaklaşan kış sezonunda yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet vermesi için kayak merkezinde çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerek bakım-onarım gerekse çeşitli değişikliklerle tesiste konforu ve kaliteyi artırıyor.

Konaklama imkânı artırıldı

Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, konaklama için tercih edilen bungalovlara ilave mevcutta bulunan konaklama alanının kapasitesini 82 yataktan 160 yatağa çıkardı. Böylelikle tesise gelen misafirlerin konaklama imkânı artırıldı.

Otopark kapasitesi iki katına çıkarıldı

Özellikle kış sezonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan tesiste otopark alanında derin ıslah çalışmaları yapılarak otopark kapasitesi iki katına çıkarıldı. Gelen misafirler için park sorunu ortadan kaldırıldı.

Acemi kayakçılar için baby lift imkânı

Tesise gelen acemi misafirler için 100 metre uzunluğunda baby lift yapıldı. Kayağa yeni başlayanlar için hizmete alınan bu çalışma ile acemi kayakçılar eğlenceli ve kolay bir eğitim geçirmiş olacak.

Pistlerin kalitesi artırıldı

Pistlerin kalitesini artıran ekipler rüzgâra maruz kalan bölgelere kar perdesi görevi görmesi için orman gülü dikimi gerçekleştirdi. Alt ve üst istasyon bölgelerine peyzaj çalışmaları da yapılarak tesise görsel estetik

kazandırıldı.

Motorların bakımı yapıldı, tatbikatlar gerçekleştirildi

Tesiste kış sezonunda etkin olarak kullanılacak olan telesiyejlerin, kar ezme ve kar motorlarının bakımları yapılırken olması muhtemel olaylara karşı da eğitim tatbikatları yapıldı.

Yeterli kar yağışının ardından kayak merkezi hizmete sunulacak

Çambaşı Doğa Tesisleri, şu an için restoran ve konaklama imkanları ile hizmet veriyor. Çambaşı'na düşen karın yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte kayak merkezi de kayakseverlerin kullanımına açılmış olacak.

Bu sezonda da ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri sonucu geçtiğimiz sezonlarda çok sayıda vatandaşı ağırlayan Çambaşı Doğa Tesisi'nin bu sezonda da ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.