Çambaşı Kar Festivali dolu dolu geçti

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi'nin birlikte organize ettiği ‘14. Çambaşı Kar Festivali' düzenlenen birçok etkinlikle renkli görüntülere sahne oldu.

Kabadüz ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 14'üncüsü düzenlenen kar festivaline il içinden ve il dışından yüzlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festival protokol konuşmalarıyla devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kar festivalinin olmazsa olmazlarından birinin de soğuk hava şartlarının olduğuna dikkat çekti. Başkan Kaya, “Bu festivalin adı kar festivali. Kötü hava şartlarını her festivalde yaşayacağız. Bugün biraz daha fırtınalı bir havayla bu etkinlikte bulunuyoruz. Eğer bu kar olmazsa, kayak merkezi de olmaz, bu kar olmazsa su da olmaz. Burada yapılan etkinliğin hepimiz için hayırlı ve eğlenceli olmasını diliyorum” dedi.

“Hem yaz hem de kış turizmine ev sahipliği yapıyor”

Çambaşı'nın, kayak merkezi vasıtasıyla daha da ön plana çıktığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da Çambaşı'nın yaz ve kış turizminde kullanıldığına dikat çekerek, “Kayak merkezinin daha güzel ve daha etkin kullanıldığı bir şenlik içerisindeyiz. Sadece burada olmamız bile tek başına buranın tanıtımı için yeterli. Kayak merkezi vasıtasıyla tanıtımımızı daha fazla ön plana çıkarmış oluyoruz. Doğasıyla, lezzetiyle, insanıyla, burada yapılan tüm çalışma ve etkinliklerle Çambaşı her yıl daha da farklı hale geliyor. Çambaşı'nın bilinir olmasının en önemli nedeni, buranın hem yaz hem de kış turizminde en iyi şekilde kullanılmasıdır. İnşallah bundan sonra da bu tanıtım ve etkinlikler devam edecek” ifadelerini kullandı.

İlerleyen yıllarda Çambaşı'na olan ilginin daha da artacağına değinen Ordu Vali Vekili Adem Öztürk ise, “Çambaşı Kayak Merkezi en kısa zamanda sadece Ordu'muzun değil bölgemizin de önemli kayak merkezlerinden biri olacaktır. Buraya gerekli hizmetlerin verilmesi noktasında büyük bir gayret içerisindeyiz. Burada gerçekten müthiş bir hava var. Ama buna rağmen bu coşkulu kalabalığın bulunması, buraya olan ilginin de artacağının önemli göstergelerinden bir tanesi. Ben Çambaşı'nın önümüzdeki yıllarda çok önemli bir turizm merkezi olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

“İsviçre'nin Davos'u varsa Türkiye'nin de Çambaşı Yaylası var”

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Ak Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler de festivalde yaptığı konuşmada, Çambaşı Yaylası'nı İsviçre'nin Davosu ile mukayese ettiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Bugün burada güzel bir açılışı birlikte kutlayacağız. Bu bakımdan son derece mutlu ve sevinçliyim. Dünyanın hemen hemen her yerini gezdim ama böyle güzel bir yere pek rastlamadım. Burayı İsviçre'nin Davos'uyla mukayese ediyorum. Geçen hafta orada olmayı düşünüyordum ama ben Çambaşı'nı tercih ettim. Sizlerle birlikte olup sizleri kucaklayıp bu mutlu günü birlikte paylaşalım istedim. İsviçre'nin Davos'u varsa Türkiye'nin de Çambaşı Yaylası var. Bu güzel yeri bütün dünyaya tanıtacağız. Bizim Davos'tan fazlamız var. Harikulade bir etimiz var ve Çambaşı'nın etini bütün Türkiye tanısın istiyoruz.”

Çambaşı'nın bir çekim merkezi olduğundan bahseden AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler, Çambaşı Yaylası'nı daha da güzelleştirerek, dünyaya duyuracaklarını da söyledi.

Kardan heykeller yoğun ilgi gördü

Festival, protokol konuşmalarının ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Folklor Ekibi'nin halk oyunları gösterileriyle devam etti. Şenlik kapsamında Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri tarafından "1. Kar Heykel Çalıştayı"da gerçekleştirildi. Çalıştayda yapılan çotanak, baykuş, at, uyuyan bebek gibi kardan heykeller festivale katılan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Davul eşliğinde Ordu karşılamalarının oynandığı festivalde Taner Can ve Hülya Polat konserleriyle devam eden 14. Çambaşı Kar Festivali, kar üzerinde güreşler, kayak ve kızak yarışları ile eğlenceli anlara ev sahipliği yaptı.