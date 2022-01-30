Çambaşı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi

Ordu'da Çambaşı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezi Çambaşı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kayak merkezine gelenler, kayak, kızak ve snowboard yaparak güzel vakit geçirdi. Kayak yapmayı öğrenmek isteyenlere ise ayrıca kayak eğitimi verildi.

İstanbul başta olmak üzere, çevre illerden de kendi imkanları ve turlarla gelen birçok kayaksever Çambaşı Kayak Merkezini tercih etti.

Tesise gelen Ahmet Mutlu, keyifli bir gün geçirdiğini söyledi. Mutlu, "Burada çok güzel kayak keyfi yaşıyoruz. Çok sayıda kişi buraya gelmiş. Her şey çok güzel. Bütün yorgunluğumuz gitti. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Diğer taraftan tesis yöneticileri karla birlikte kayakseverleri ağırlamaya başladıklarını ifade ettiler.