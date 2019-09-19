Çambaşı Oteli yükseliyor

Ordu'nun önemli turizm alanlarından biri olan Çambaşı Yaylası'nda yapılan 5 yıldızlı otelin inşaatı hızla yükseliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş ile Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) öncülüğünde başlatılan ve Çambaşı Yatırım A.Ş tarafından yapılan 5 yıldızlı otelin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaları devam eden 5 yıldızlı otelin bölge mimarisini yansıtacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Çambaşı Yaylası Ordu'nun misafir terasıdır. Misafir terasımızda bir de otel yapıldığı zaman burası eşsiz güzelliğe sahip olacak. Çalışmaları devam eden 5 yıldızlı otel bölgemizin mimarisini yansıtacak. Kısa sürede tamamlanacak olan otel kayak tesisiyle bütünleşerek Ordu turizminin çıtasını daha çok yükseltecek. Bu önemli yatırıma katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“Çalışmalar devam ediyor”

40 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek olan otel ile ilgili bilgiler veren Başkan Güler, “Otelin maliyetinin yüzde 30'u Büyükşehir Belediyemiz yüzde 70'i Ordulu iş adamlarının katkılarıyla karşılanıyor. Ordulu iş adamlarımız Ordu adına çok güzel çalışmalara katkı sağlıyorlar. 40 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek 5 yıldızlı otel, 80 odadan ve 110 kişilik yatak kapasitesinden oluşuyor. Modern bir şekilde inşa edilen otelin çalışmaları aralıksız devam ediyor” diye konuştu.

“Futbol kulüpleri için antrenman sahası yapılacak”

Ordu'da turizmin her geçen gün artarak yükselmeye devam ettiğinin altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Hedefimiz 3 aylık yazı olan bir şehir değil 9-12 aylık bir turizm şehri haline gelmek. Onun için Çambaşı'nı daha da kullanışlı hale getirmek için çalışıyoruz. Belediyemiz ve iş adamlarımızın iş birliği ile yapımı devam eden otel inşaatının hemen yanına futbol kulüplerimiz için antrenman sahası yapılacak. Burası bitirildiğinde futbol kulüplerimizin gözde mekânları olacak. Hedefimiz ilimizde spor turizmini de geliştirmek” şeklinde konuştu.