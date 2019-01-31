Çambaşı Yaylası Emitt'te tanıtılıyor

Ordu kış turizminin gözdesi olan Çambaşı Yaylası, dünyanın en büyük 4'üncü Turizm Fuarı arasında yer alan “EMİTT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı”nda tanıtılıyor.

94 ülkeden bin 100 firmanın katıldığı EMİTT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, kapılarını 23'üncü kez ziyaretçilere açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMİTT, Kabadüz ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nın da tanıtımını yapıyor.

31 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarın açılış törenine katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, fuarın Türkiye'nin ve Ordu'nun tanıtımına ve turizmin gelişimine önemli katkı sağladığını söyledi. EMİTT Fuarı'nda, Çambaşı Yaylası'nın güzelliklerini tanıttıklarını aktaran Tekintaş, “Kış turizmi temasıyla kapılarını açan EMİTT Fuarı'nda doğal güzelliklerinin yanı sıra Çambaşı Yaylamızda bulunan Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezine sahip ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Ordu ilimiz turizm kenti olma yolunda hızla ilerliyor. 2018 yılında Ordu ili olarak 850 bin turisti ağırladık, 2019'da ise bu sayıyı daha da artıracağız” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, fuara katılmaktan son derece memnun olduklarını söyleyen Başkan Tekintaş, “İnanıyoruz ki bu fuar bizim geleceğimize çok güzel katkılar sunacak ve turizmin gelişmesini sağlayacak. İstanbul'da bulunan tüm Ordulu hemşehrilerimizi 4 gün sürecek olan fuara ve Ordu standını görmeye davet ediyoruz. Biz Ordu olarak turizmden çok şey bekliyor ve bundan en iyi şekilde istifade etmeye çalışıyoruz. Bu sebeple de burada olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

31 Ocak-03 Şubat 2019 tarihleri arasında açık olan ve rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçi ağırlamaya hazırlanan EMİTT, ilk 2 gün turizm profesyonellerini, üçüncü ve dördüncü gün ise tatilcileri ağırlayacak.