Çambaşı Yaylası yenileniyor

Ordu'nun en ünlü turizm merkezi olan, 5 yıldızlı oteli ve kayak tesisiyle cazibesini her geçen gün arttıran Çambaşı Yaylası'nda bulunan evlerin dış cepheleri yenilenecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde gerçekleştirilen cephe iyileştirme projesini Çambaşı Yayla merkezinde de uygulayacak. Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylası'nın merkezinde uygulanacak proje kapsamında 62 adet binanın cephesinde iyileştirme çalışması yapılacağının müjdesini veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Çambaşı Yaylamız bizim misafir odalarımızdan birisi. Misafir odası evin en özen gösterilen alanlarından birisidir. Bu nedenle doğal, tarihi ve kültürel kimliği ile dikkat çeken Çambaşı Yaylamız da özel bir ilgiyi hak ediyor. Yayla merkezinde 62 adet binada yapacağımız cephe iyileştirme projesi kapsamında, yaylanın yöresel kimliğine uygun olarak binaların cephesinde ahşap giydirme ve mantolama çalışması yapacağız” dedi.

Çambaşı'nın vizyonu değişecek

Projenin Büyükşehir ve DOKA iş birliği ile hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi, DOKA (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) iş birliğiyle hayat bulacak proje kapsamında güzel ve özel bir iş ortaya çıkmış olacak. Gerçekleştireceğimiz bu çalışma ile ticari ve turizm hareketliliği olan yerlerden biri haline gelen Çambaşı Yayla merkezimizin vizyonunu değiştireceğiz. Yüklenici firmaya yer teslimi yapılan projede çalışmalar kısa zaman içerisinde başlayacak. İlimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.