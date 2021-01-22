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Çambaşı Yaylası'nda evlerden hırsızlık yapanlar yakalandı

Ordu’nun Çambaşı Yaylası’nda yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalandı. Olayda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kabadüz ilçesinin turizm merkezi Çambaşı Yayla obalarında geçen günlerde 14 evden hırsızlık ve 1 iş makinesine zarar verme ve Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde bulunan 1 konut dokunulmazlığı ihlal olayı ile ilgili olarak Ordu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri ve Olay Yeri İnceleme timleri tarafından fail ya da faillerin tespitine yönelik araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olaylarını, konut dokunulmazlığı ve bir iş makinesine zarar verme olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 4 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.


Mahkemeye çıkarılan 4 kişiden 3'ü tutuklanırken 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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