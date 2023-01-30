Çambaşı Yaylası'nda renkli festival

Ordu'nun ve Karadeniz'in ünlü yaylalarından Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen ve her yaştan katılımcıyı ağırlayan Kış Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi iş birliğinde Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen 18. Kış Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden renkli etkinliklerle 2 gün süren festival kapsamında vatandaşlar unutulmaz bir hafta sonu geçirdi. İlk gününde kayak yarışları ve off-road yarışları yapılan festivalin 2'nci günü ise yayla merkezinde devam etti.

Kar üzerinde yağlı güreş

Kar güreşleri, kızak yarışları ile heyecanlı bir günün yaşandığı festival alanında Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Konseri ve Ezgi Eyüboğlu Konseriyle de vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Yine festival boyunca katılımcılara sürpriz animasyon oyunları düzenlenirken Ordu'nun yöresel lezzetlerinden olan pancar çorbası, patates ve turşu ikramı da yapıldı. Festivalde kapsamında düzenlenen yarışlarda dereceye girenlere ise Ordu Valisi Tuncay Sonel başta olmak üzere protokol üyeleri tarafından ödül takdim edildi.

“Ordu doğa harikası bir il”

Festivalde konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Ordu'nun doğa harikası bir il olduğuna dikkat çekerek, “3 ay değil 12 ay Ordu parolasıyla karış karış ilmek ilmek hizmet ördüğümüz Ordumuzun nadide turizm merkezlerinden bir tanesindeyiz. Tarihi, denizi, yaylası, şelaleleri, gölleriyle doğa harikası bir ilimiz var. Sorumsuz ve aşırı tüketimle mevsimi ve iklimi değişen dünyamızda bu sene Çambaşı Yaylamız da nasibini aldı. Yağışlardan ve kardan mahrum kaldık. Daha erken başlayan bir kar mevsimi olmasını arzu ederdik” dedi.

Vatandaşlardan festivale tam not

Vatandaşlar da festival kapsamında eğlenceye doydu. Yapılan etkinliklerden memnun kalan vatandaşlar düzenlenen kar festivaliyle stresten uzak, doğa harikası Çambaşı Yaylası'nda unutulmaz bir gün yaşadı. Vatandaşlar düzenlenen festival için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.