Çambaşı Yaylası'nda Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenlendi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Sarıkamış şehitlerini anma programı kapsamında “Gençlik Ecdadının İzinde” yürüyüşü düzenledi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Sarıkamış şehitlerini anma programı kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşe Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mürsel Karahasan, öğretmen, öğrenci ve askerler katıldı.

Yaylada Sarıkamış şehitlerini anma programı kapsamında düzenlenen yürüyüş sonrası Çambaşı Merkez Camisi'nde tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mürsel Karahasan, "Sarıkamış harekatının 104. yılında, Kabadüz ilçemizin Çambaşı Yaylası'nda kar ve soğukta öğretmen ve öğrencilerle o günü hatırlamak ve unutmamak için yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüşe katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu.