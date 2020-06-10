İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çambaşı'na yeni yüz

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 72 obası ve 100 bin dönümlük alanı ile Türkiye’nin en geniş yaylalarından birisi olan Çambaşı Yaylası’nın cazibesini artıracak yeni bir proje için düğmeye bastı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 72 obası ve 100 bin dönümlük alanı ile Türkiye'nin en geniş yaylalarından birisi olan Çambaşı Yaylası'nın cazibesini artıracak yeni bir proje için düğmeye bastı. Çalışmalarına başlanan proje ile yayla merkezindeki 62 binanın dış cephesi iyileştirilerek yaylanın güzelliğine güzellik katılacak.



62 adet binanın cephesi yenilecek


Çambaşı Yaylası'nı Ordu'nun turizm cazibe merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “4 mevsim turizmde bulunmaz özelliklere sahip Çambaşı Yaylamız bizim için son derece önem arz eden bir yer. Turizmde iddialı olduğumuz Ordu'da, Çambaşı gibi turizm destinasyonlarının cazibesini artırarak, ilimizin tanınırlığını sağlayan bu alanların güzelliğini gün yüzüne çıkarma gayretindeyiz. Bu nedenle misafirlerimizin uğradığı ilk yer olan yayla merkezindeki 62 adet binanın dış cephesini yenileyerek, yaylamızın doğal görünümüne yakışan estetik binalar ortaya çıkaracağız” dedi.



Yaylanın yöresel kimliğine uygun


Binaların cephesinde ahşap giydirme ve mantolama çalışması yapılacağını belirten Başkan Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi, DOKA (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) iş birliğiyle hayat bulacak proje kapsamında yaylanın yöresel kimliğine uygun bir çalışma yapılacak. Binaların cephesinde yapacağımız ahşap giydirme ve mantolama çalışmasıyla turizm ve ticaret hareketliliği olan yaylamızı estetik, cazibeli bir görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.