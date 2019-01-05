Çambaşı'nda kayak keyfi

Ordu'nun en ünlü yaylası olan ve turizm merkezi ilan edilen 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alan üzerinde inşa edilerek hizmete giren kayak merkezi ziyaretçi akınına uğruyor.

Türkiye'de denize ve havalimanına en yakın kayak merkezlerinden birisi olan tesiste 30 yataklı otel ve restoranlar da hizmet vermeye başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, özellikle vatandaşların hafta sonunu değerlendirdikleri Çambaşı Yaylası'ndaki kayak tesisinin bölgede turizm potansiyelinin artmasını sağladığını söyledi. Bu sene tam donanımlı olarak kayak merkezini faaliyete aldıklarını ve yeni bir pist ilave ederek 2 olan pist sayısını 3'e çıkarttıklarını söyledi. Tekintaş, “Kayak merkezinde çift telesiyej var, istenilen pistin başına telesiyej kullanarak gitme imkanı var. Diğer taraftan da son açılan pist son derece modern ve olimpik bir piste dönüştü. Bizim bu süreçte de en büyük ilgiyi pistlerin ulaşım kolaylığı, kullanım kolaylığı ve boyları itibariyle gördüğümüzün farkındayız, bu da bizler mutlu ediyor” dedi.

Sahile en yakın kayak tesisi

Tekintaş, “Çambaşı bizim için son derece önemli bir turizm merkezi haline dönüştü. Çok önemli olan bir konu da, havalimanından indikten sonra en geç bir saat içerisinde orada olmuş olunuyor. Yani vatandaşlarımız 55-60 kilometre sonra kayak merkezine ulaşmış oluyor. Yollar standart hale geldiği zaman bu bir saatlik yol ‘ben kayak sporu yapmak istiyorum' diyen için ve Çambaşı Yaylası'nda kışın özelliklerini görmek isteyenler için son derece güzel ve ulaşımı kolay bir mekan olacak” diye konuştu.

Ordu'da turizm cazibesinin giderek arttığını ve ziyaret eden turist sayısında buna paralel yükseldiğini belirten Tekintaş, şöyle tamamladı: “2017 yılında bizim ilimizi ziyaret eden turist sayısı 703 bindi. Ama bu sene rakam bir milyona kadar ulaştı. Bu demektir ki, turizmle ilgili alanları genişletip, bahsedildiği şekilde çeşitlendirip, yaz ve kış turizmini özellikle özel mekanları da sunmaya başlandığında gelen ziyaretçi sayısı artıyor. Bir milyon turistin bulunduğu bir bölgede gelen süreçte artık bir buçuk ve iki milyon rakamı ortaya koyabilmek gerekiyor. Kayak merkezimiz çok özel bir tanıtım sürecini yaşadıktan sonra, Uludağ, Palandöken ve Erciyes gibi isim koymaya başlayınca, biz doğrudan bir buçuk ve iki milyonluk hedefleri yakalayacağımıza inanıyoruz.”