Çambaşı'ndaki binalar yayla turizmine uygun hale getirilecek

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde binaların dış cephe kaplamaları, yayla turizme uygun hale getirilecek.

Uygulanacak proje ile Çambaşı Yaylası'ndaki binaların cepheleri yayla turizmine uygun hale getirilmesi, görüntü kirliliğinin de önüne geçilmesi planlanıyor. Proje, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz Belediyesi, DOKAP ve vatandaş işbirliğiyle hayat bulacak.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı merkezindeki binaların dış cephelerinin yayla turizmine uygun hale getirileceğini söyledi. Çambaşı merkezinde hayat bulacak proje ile görüntü kirliliğinin ortadan kalkacağını belirten Başkan Kaya, “Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz Belediyesi, DOKAP ve vatandaş işbirliğiyle binaların su basman seviyelerine kadar doğal taş, üst kat ise ahşap kaplama olacak şekilde binaların ön cepheleri kaplama yapılacak. Proje ile Çambaşı merkezinin güzel bir görünüme kavuşmasını hedefliyoruz” dedi.

Kaya, Çambaşı merkezinde uygulanacak projenin 1,2 milyon TL olduğunu sözlerine ekledi.