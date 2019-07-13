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Camide öz kardeşini öldürdü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde daha önceden aralarında arazi yüzünden tartışma olduğu öğrenilen abi ve kardeş arasındaki hesaplaşma kanlı bitti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde daha önceden aralarında arazi yüzünden tartışma olduğu öğrenilen abi ve kardeş arasındaki hesaplaşma kanlı bitti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde daha önceden aralarında arazi yüzünden anlaşmazlık olduğu öğrenilen kardeş Hasan Dinç ile abisi Ali Dinç akşam namazı esnasında camide karşılaştı. Namaz bitimi sonrası Ali Dinç silahını çıkartarak kardeşi Hasan Dinç'i vurdu. Ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Dinç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşi Hasan Dinç'i vuran kardeşi Ali Dinç ise Fatsa İlçe Jandarma ekipleri tarafından fındık bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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